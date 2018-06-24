Gelinliği ile gelip, oy kullandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, polis memuru Emre Çamlı (25) ile evlenen Gamze Atay (20) gelinliği ile sandık başına gelerek oyunu kullandı.Ereğli'de, Gamze Atay ile Emre Çamlı gelin ve damatlıkları ile Elmatepe Gazi İlkokulu'na geldi. Gamze Atay sandık başına giderek oyunu kullandı. Gamze Atay ve Emre Çamlı vatandaşların alkışları eşliğinde sınıftan çıktı.Gamze Atay tüm hazırlıklarını daha önceden yaptıkları için düğün tarihini değiştiremediklerini söyleyerek, "Oyumu kullandım. Şimdi düğünümüze gidiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.Genç çift daha sonra gelin arabasıyla düğün için Karabük'e yola çıktı.

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