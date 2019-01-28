Gelin ile kaynana okuma- yazma kursunda

VAN'ın Edremit ilçesinde yaşayan İsmet Merç (69) ile gelini Filiz Merç (22), ilçe belediyesi bünyesinde açılan aile destek merkezinde okuma-yazma öğrenmek için büyük çaba gösteriyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, belediye bünyesinde 168 branşta açılan kurslardan 60 bin kadının faydalandığını söyledi.

Edremit Belediyesi bünyesinde açılan aile destek merkezleri, okuma-yazma öğrenmek ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınların umudu oldu. 14 aile destek merkezinde 20-75 yaş arası kadınlara haftanın 4 günü giyim, Kur'an-ı Kerim, müzik, resim, trikotaj, pastacılık, aşçılık, okuma-yazma, bilgisayar, el sanatları ve kreş kursları verilirken, kursiyerlerin çocukları ise kreşte eğitmenler gözetiminde eğlenerek zaman geçiriyor. Sınavlara hazırlanan 3 bin öğrencinin de akşamları etüt yaptığı aile destek merkezleri bünyesinde çeşitli dallarda açılan 168 kurstan 60 bin kadın faydalanıyor.

Edremit ilçesindeki Erdem evlerinde açılan merkeze gelini Filiz Merç ile gelen İsmet Merç, okuma-yazma öğrenmek için büyük çabalıyor . Henüz 16 yaşındayken evlendirilen ve 4 çocuk annesiyken de askerde olan eşini kaybeden Merç, kendisi gibi okuyamayan gelini Filiz Merç ile aynı sırada okuma-yazma öğreniyor.

'168 KURSTA 60 BİN KADIN FAYDALANDI'

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, aileyi ve yuvayı kadınların ayakta tutttuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Toplumsal alanda bir dönüşüm arzu ediyorsak kesinlikle kadınları öncelememiz gerekiyor. Edremit'in batıdan farklı kalmasını istemedik. Hem sosyo kültürel, hem de ekonomik anlamda gelişmesini ve zamanın ruhunu yakalamasını istedik. Bu amaçla da, önceliğimizi kadın, genç ve çocuklarımıza verdik. Bu kapsamda aile destek merkezleri projesini devreye soktuk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı da ikna ettik. Normalde 50 bin nüfusa bir aile destek merkezi yapılır. Biz, Bakanlığımızı ve Genel Müdürlüğümüzü ikna ederek 130 bin nüfuslu ilçemizde 14 aile destek merkezini açtık. Merkezlerimizde toplam 168 kursumuz var. Bu kurslarımızdan 1 yılda faydalanan kadın sayısı 60 bin. Kurslara gelenler hem aile bütçelerine destek oluyor hem de sosyal hayata adapte oluyor. Merkezlerimizde ayrıca 3 bin çocuğumuza etüt yapma imkanı sunuluyor. Bu merkezlerimizde çok güzel hikayeler var. 75 yaşında gelini ile birlikte okuma-yazma kursuna gelenler var. Etüt merkezinde tıp ve hukuk gibi fakülteleri kazanan yavrularımız var. Bu konuda bizlere imkan sunan Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

'GELİN-KAYINVALİDE AYNI SIRADA OKUMA-YAZMA ÖĞRENİYOR'

Erenkent Aile Destek Merkezi Koordinatörü Tuğçe Karabulut Yağıcı ise, merkezlerinin yediden yetmişe herkese hitap ettiğini vurgularak, "Kurslara gelen anneler dersteyken, çocuklarına da kreş hizmeti veriliyor. Akşamları 16.00 ile 19.00 saatleri arasında öğrencilere yönelik etüt kurslarımız mevcut. Aile destek merkezimize günde ortalama 460 kişi geliyor. Ama her geçen gün kayıt alıyoruz. Edremit Belediyesi bünyesinde açılan kurslarımız kadınlarımıza keyifli vakit geçirtirken, aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunmalarını sağlıyor. Burada meslek edinmiş oluyorlar. Öğrenimlerini sosyal yaşamda da sürdürebiliyorlar. Yediden yetmişe herkese hitap ettiğimiz kurslarımıza gelin-kayınvalide aynı sırada oturup okuma-yazma öğreniyor. Pek çok hikaye var burada. Hepsinin hikayeleri de birbirinden farklı. Bu konuda bizler de onları hayata karşı hem destekliyor hem de onların arkalarında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Hayat hikayesini anlatan İsmet Merç, bir yıl okuduğu okulunu maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını, bu nedenle kendisiyle birlikte 8 kardeşinin hiç okula gidemediğini anlattı. 16 yaşındayken evlendiğini söyleyen Merç, "Evlendikten 8 yıl sonra eşim askere gitti. Ben o zaman 4'üncü çocuğuma 6 aylık hamileydim. Eşimin dağıtım iznine gelişi beklerken, cenazesi geldi. Ben okulu 1'inci sınıfta, gelinim de benim gibi okulu 3'üncü sınıfta bırakmıştı. Sonra duyduk ki, Edremit Belediyesi okuma-yazma kursu açmış. Buraya kaydımızı yaptırarak okuma-yazma öğreniyoruz. 69 yaşıma gelmişim. Okumanın yaşı yoktur diyorum. Bu kursları açan belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gelin Filiz Merç (22) de, kayınvalidesi ile birlikte gündüzleri okuma-yazma kursuna geidiklerini, akşamları da ev işlerini yaptığını, zaman buldukça da evde beraber ders çalıştıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×