Gelibolulu hayvanseverler yılbaşı yemek artıklarına talip

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki hayvanseverler, yılbaşı gecesinde lokanta ve evlerde kalan yemek artıklarını sokak hayvanları adına toplamaya talip oldu.Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) adına sokak hayvanları için çalışan ve aralarında farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu bir grup hayvansever, ilçedeki lokantaları ve yurtları gezerek, yılbaşı gecesi artan yemekleri sokak hayvanları için toplamak istediklerini belirtti.Grup adına bir açıklama yapan emekli öğretmen Julide Gençay Fincancı, Gelibolu Belediyesi'nin sokak hayvanları adına yaptığı çalışmaları takip ettiklerini ve bu çalışmaların barınaktaki eksikliklere rağmen iyi olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Fincancı, "Bu eksikliklerin giderilmesi konusunda biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu çalışmalara her vatandaşımız kendi imkanları ölçüsünde katılırsa sokak hayvanlarının durumları daha da iyi olabilir. Ama bunu el birliği ile yaparak, belediyemize de yardımcı olmalıyız" dedi.Yılbaşı gecesi lokanta ve evlerde her zamankinden daha fazla yemek yapılacağını ve yemek artıklarının daha fazla olacağını belirten Julide Gençay Fincancı, "İlçedeki lokanta ve yurt gibi yerlerle iletişime geçip, yılbaşı gecesi kalacak olan yemek artıklarını, sokak hayvanlarımıza verilmek üzere toplamak istediğimizi söyledik. Çok olumlu sonuçlar aldık. Artıkları bir gece değil, her gece açık olan lokantalardan toplamak istiyoruz. Hatta bu konuda evlerdeki tüm vatandaşlardan da yardım bekliyoruz. İnsanlar evlerinde kalan yemek artıklarını bize verirse sokak hayvanlarının karınları daha çok doyacak. Biz yine hem kendi imkanlarımız ölçüsünde, hem de bazı yardımseverlerin destekleri ile sokak sokak gezerek canlarımızı besliyoruz. Bu konuda Alev Aykan Yalçın ve Nuh Alper arkadaşlarımızla sesimizi duyurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.