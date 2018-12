Geleceğin basketbolcuları Bahçeşehir'de yetişecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - BAHÇEŞEHİR Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, ülke genelindeki 125 kampüste 75 bin öğrenciye kaliteli eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek, fedakarlık etmeyecekleri tek noktanın eğitim kalitesi olduğunu vurguladı.

Bahçeşehir Spor Kulübü'nün Mersin'de başlattığı altyapı çalışmaları, 'Basketbol Süper Ligi'nin yeni ateşi Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Mersin'de geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor' sloganı ile kolejin Mersin kampüsündeki etkinlikte anlatıldı. Etkinliğe Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, Basketbol Altyapı Sorumlusu Tufan Sabah, sporcular, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

'A TAKIM MERSİN'E GELECEK'

Yaptığı konuşmasında kulübün yeni kurulduğunu anımsatan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, takımı kurmaya direkt altyapıdan başladıklarını belirterek, "Hatta,önce 'Tesisleşmeyi nasıl yaparız? Altyapıları hangi illerde yaparız?' diye kafa yorduk.İstanbul'da sürekli beraberiz altyapı oyuncularıyla. Geçen hafta Antep'teydik. Bugün de buradayız. Sizlerle beraber olmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor, gurur kaynağımızsınız. Bunu bilmenizi isterim. Ben size söz veriyorum. Takımı da buraya getireceğim hatta aranızda karma bir dostluk maçı yaptırırız, şahane olur bana göre" dedi.

'3 BİN LİSANSLI SPORCU HEDEFİ'

Altyapı seçmelerinin geçen sene başladığını ve bugüne kadar 600 lisanslı sporcunun Bahçeşehir ailesine katıldığını aktaran Yücel, şöyle devam etti:

“Altyapılarımız belki burada ama geçen sene start verdik seçmelere. Yaklaşık 600 lisanslı oyuncumuzu kendi aramıza kattık. Ve burada sadece Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle de yetinmedik. Aynı zamanda tüm ilin öğrencilerine burayı açtık. 33'ü de Mersin kampüsümüzde bizlerle beraberler bugün. Önümüzdeki hafta da seçmeler başlıyor. Önümüzdeki sene bu 600 sayısını 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Mersin'de de 33 kişi ile sınırlı kalmayalım. Bence burada da birazcık sayıyı artırmakta fayda var. Özellikle velilerimize şunu söylemek istiyorum. Altyapılar dediğimiz zaman herkesin profesyonel basketbolcu olması şart değil. İlla hayatının bir alanında sporla uğraşması, o takım ruhunu edinmesi gerçekten çok çok önemli.”

'TAKIM OYUNU VE PAYLAŞMAYI ÖĞRENECEKLER'

Türkiye'deki 56 ilde 125 kampüste 75 bin öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti verdiklerinin altını çizen Yücel, "Hiçbir zaman fedakarlık etmeyeceğimiz şey, vermiş olduğumuz eğitimin kalitesidir. Bunu bilmenizi isterim. 21'inci yüzyıldayız. Bu çağ bilgi ve teknoloji çağı. Sadece milli eğitimin vermiş olduğu müfredatlarla yetinmiyoruz. Aynı zamanda kendimizin gerek Avrupa olsun gerek Amerika olsun oraları araştırıp Türkiye'de uyguladığımız yenilikleri getiriyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da kendi genel müdürlüğümüzde 80'e yakın bölüm başkanı Ar-Ge departmanında çalışıyor. Velilerimizin içi ferah olsun. Sadece Türkiye genelinde değil, Avrupa ve Amerika dahil orta seviye bir okul seviyesinin çok çok üstünde kaliteli eğitim alıyorlar. Bunu da bilmenizi isterim. Ben de bir babayım, 5 yaşında kızım var. O da bu sene anaokuluna başladı Çamlıca Kampüsü'nde. Robotik kodlama alıyorlar daha bu yaşta. İngilizce öğreniyorlar. Okuma yazmaya başlayacak. Ama farkettim ki daha farklı şeyler de bekliyorum artık okuldan. Şu an, 'Bilgi çağı, teknoloji' diyoruz. Yani herkesin akıllı telefonunda, tabletinde bilginin her türlüsü mevcut ve her yerde söylüyoruz; artık okulların çocuklara bilgi aktaran yerler olmaktan birazcık daha öteye geçmesi lazım. Birazcık daha kendilerini yenilemeleri lazım. Bu anlamda da çocuklarımızın kendini ifade edebilmesi, kendine özgüveni olması gerekiyor. Biz ne kadar okullarda ve derslerde ek müfredat dahi yapsak takım oyununu, paylaşmayı, yenince sevinmeyi, yenilince rakibini tebrik etmeyi ne kadar anlatırsak anlatalım somut birşeyler yapmadığımız takdirde bu hep havada kalıyor" diye konuştu.

Kulübün kuruluş serüveninden söz eden Genel Sekreter Alpaslan Aydın ise şunları kaydetti:

"Hüseyin Başkan ile beraber oturuyorduk birgün. 'Ben kulüp kuracağım' dedi. 'Kulüp var. Üniversite takımı var. İdare etmiyor mu?' dedim. 'Hayır. Profesyonel kulüp kuracağım' dedi. 'Yapma, profesyonel kulübü ne yapacaksın? Millet batıyor, paraları yok. Gideri var geliri yok' dedim. 'Çocuklara yardım etmek, destek olmak onları spora alıştırmak ve güzel alışkanlıklar kazandırmak için' dedi. Öyle olunca beraber bu işe başladık. Bunun haricinde de geçen yıl başladık Federasyon Kupası'nı aldık. Süper Lig'e çıktık. Fena bir başarı elde etmedik. İnşallah bunun devamı gelecek. En önemlisi de altyapıyı hiç unutmadan, onlara çok büyük destekler vereceğiz ve Türkiye'de çok güzel bir altyapı oluşturacağımıza inanıyorum."

Altyapı Sorumlusu Tufan Sabah ise Mersin'deki organizasyonu büyütün daha ileri taşıyacaklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Yücel, Aydın ve Sabah, salonu dolduran sporcuların, öğrencilerin ve velilerin sorularını yanıtladı.