Geçen hafta otomobilin çarptığı köpek kurtarılamadı

BURSA’da geçen hafta bir sürücünün otomobiliyle çarpıp kaçtığı köpek, telef oldu.Olay, 3 Ocak akşam merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sokak köpeğine çarptı. Ağır yaralanan köpeğin yardımına, mahalle sakinleri koştu. Mahalleli tarafından battaniye yardımıyla yerden kaldırılan köpek, nöbetçi veterinere götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından da durumu Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne sevk edildi.Hayvan Hastanesi’nde tedavisine devam edilen köpek, telef oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Cihan, "Hasta ilk getirildiğinde nöbetçi hekimler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İç kanama riskine karşı müşahede altında tutuldu, fakat hastanın daha önceden kalbinde ve böbreklerinde problem olduğunu tespit ettik. Çarpmanın etkisiyle ezilmeler ve yaralanmalar da olunca hasta, içinde bulunduğu durumu atlatamadı" dedi.

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