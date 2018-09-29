Gazipaşa-Alanya Havalimanı 1 milyonuncu yolcusunu karşıladı

ANTALYA, () – GAZİPAŞA-Alanya Havalimanı tarihinde ilk kez 1 milyon yolcu sınırını aştı. Bir milyonuncu yolcu olan ve Hollanda’dan gelen kişiye yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve havalimanı yönetiminin katıldığı törenle hediyeler verildi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bu yıl hizmet verdiği 1 milyonuncu yolcuyu düzenlenen törenle karşıladı. Hollanda Eindhoven’dan Transavia Havayolları ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na gelen Wim De Bruyn terminalde düzenlenen törenle karşılandı.

Törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, ALTİD, ALTAV, havayolu ve havalimanında hizmet veren şirketlerin yöneticileri katıldı.

Şanslı yolcuya TAV tarafından hediye çanta ve bir hafta konaklama, HAVAŞ tarafından VIP araçla otel-havalimanı transferi ve ATÜ tarafından da hediye çeki verildi.

“GAZİPAŞA-ALANYA’NIN POTANSİYELİNE İNANDIK”

“Sekiz yıl önce, faaliyete başladığımız yılda 4 bin 736 yolcuya hizmet veren havalimanımız bugün ilk kez 1 milyon yolcu sınırını aşıyor” diyen TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı “TAV olarak her zaman Gazipaşa-Alanya’nın potansiyeline inandık ve bu potansiyeli hayata geçirmek için gerekli yatırımları eksiksiz gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizin tanıtımı için yoğun çaba gösterilmekte olup bu çabalarımızın neticelerini görmekten de mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugün havalimanımızdan 20 havayolu şirketi ile 33 destinasyona uçuş gerçekleştiriliyor. Aynı azimle çalışmalarımızı sürdürerek Gazipaşa ve Alanya bölgesinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı 6 bin 400 metrekarelik terminal binası ile 2 bin 350 metrelik farklı uçak modellerine hizmet verebilen piste sahip. Havalimanı yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 56 artışla 850 bin yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde dış hat yolcusu yüzde 99 artışla 452 bin oldu. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 2017 yılında yaklaşık 823 bin yolcuya hizmet sunarken 5 bin 662 uçuşa ev sahipliği yaptı.

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