Gaziantep’te fuar hazırlığı

İNŞAAT Mühendisleri Odası(İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, 4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘BUILDEAST ve Gayrimenkul Fuarları’ ile bir taraftan Gaziantep’in müteahhitlik hizmetleri ve yapı malzemeleri alanında Ortadoğu’da merkez üs olmasını sağlamayı amaçladıklarını, diğer taraftan da ekonomide canlanmayı sağlayarak piyasalara moral vermek istediklerini söyledi.

Gaziantep, GastroAntep Gastronomi Festivalinin ardından, önümüzdeki hafta yapı ve gayrimenkul sektöründe çok önemli iki fuara daha ev sahipliği yapacak. 04-07 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ‘BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’ ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan ‘GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı’ sektörün buluşma noktası olacak. Fuara Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden de yoğun şekilde katılım bekleniyor.

İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, Gaziantep Sanayi Odası ve Akort Fuarcılık işbirliği ile düzenlenecek olan fuarın Gaziantep ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Müteahhitlik ve yapı malzemeleri açısından Gaziantep’in Ortadoğu’ya açılan kapı, adeta merkez üs olmasını istiyoruz. Fuarın temel amacı budur. Önümüzdeki dönemde komşu ülkelerde yeniden yapılanma olacak. Bu yeniden yapılanmada, Gaziantep olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Savaşın yaşandığı komşu ülkelerin en çok sıkıntısını çeken iliz. Savaş sonrası da orada oluşacak iş potansiyelinden pay istemek en büyük hakkımız. Fuarla birlikte Türk müteahhit ve yapı malzemesi satıcıları Ortadoğu ve Afrika’dan gelen sektör temsilcileri ile buluşacak. Sektörde yeni bağlantılar ve iş ortaklıkları kurulacak. Bütün bunlar ekonomide bir canlılık meydana getirecek” diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ

Fuarın gayrimenkul sektörü için de yeni fırsatlar doğurmasını beklediklerini vurgulayan Başkan Çeliktürk, şöyle devam etti:

“Gayrimenkul Fuarıyla, şu anda stoktaki daireleri iç piyasanın sıkışmasından dolayı, dış yatırımcılarla buluşturmanın planlamasını yapıyoruz. Fuarlarımıza Türkiye’nin dört bir tarafından mühendis, mimar, müteahhit ve sektör temsilcileri katılacak. Bunun yanında yurt dışından da yoğun katılım bekliyoruz. Tüm bunlar, Gaziantep’in tanıtımına ve ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Oluşacak canlılıktan tüm sektörler etkilenecek. Tamamen Gaziantep ekonomisini canlandırma amacıyla bir fuar düzenliyoruz. Sıkıntılarımız var. Ekonomik saldırılar var. Döviz kurundaki yükselişten kaynaklı olarak anormal fiyat artışları var. Ancak döviz bir şekilde istikrarlı hale gelecek. Türkiye olarak bu sıkıntıları atlatacak güçteyiz. Birlik ve beraberliğimizi korudukça, Türkiye için üretmeye devam ettikçe tüm sorunları aşarız.”

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