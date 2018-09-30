Gaziantepli bilim insanı Burcu Özsoy, Antartika’da

Gaziantep Kolej Vakfı(GKV)’ndan mezun olan Gaziantepli bilim insanı Doç. Dr. Burcu Özsoy Dünya İklim Araştırma Programı’nın (WCRP) 20 yıldır devam eden İklim ve Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi’nin (CLIVAR) Türkiye Temsilcisi seçildi. Özsoy geçtiğimiz yıllarda da Antarktika’da yürüttüğü bilimsel çalışmalar sırasında da kutuplara ilk kez Türk bayrağı diken bilim insanımız olmuştu.

Ülke eğitimine 55 yıldır hizmet eden GKV Özel Okullarından 1987 yılında mezun olan, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları UYG-AR Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, Dünya İklim Araştırma Programı’nın (WCRP) 20 yıldır devam eden İklim ve Okyanus: Değişkenlik, Öngörülebilirlik ve Değişim Projesi’nin (CLIVAR) Türkiye Temsilcisi seçildi. Gaziantepli Türk bilim insanı Doç. Dr. Burcu Özsoy, geçtiğimiz yıllarda Antarktika'da ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran araştırma ekibinin liderliğini üstlenmiş yürüttüğü çalışmalarla hem Türkiye'nin hem Türk kadınların gururu haline gelmişti.

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