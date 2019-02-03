Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı’dan Bakan Dönmez’e ziyaret

TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i Ankara’daki makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel basının demokrasi adına çok önemli görev üstlendiğini söyleyen Bakan Dönmez, “Yerel basınımıza destek vermek, demokrasi adına sorumluluğumuzdur” dedi.

TÜRKİYE Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i Ankara’daki ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilk olarak Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na ilişkin detaylı bilgi veren Genel Başkan Nuri Kolaylı, Türkiye’nin en üst basın meslek kuruluşu olan TGK’nın, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 92 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek örgütünü temsil ettiğini söyledi. Genel Başkan Kolaylı, “Türkiye genelinde 8 gazeteciler federasyonunun üyesi derneklerimize yaklaşık 20 bin meslektaşımız üye. Amacımız, tüm Türkiye’de gazetecilik mesleğiyle ilgili sorunları çözmek için çalışmak ve dünya standartlarında mesleki hakların elde edilmesi için mücadele etmektir. Bu kapsamda düzenli olarak ‘Basının sorunları ve çözüm önerileri’ konulu raporlar hazırlayarak ilgili kuruluşlara, bakanlıklara sunuyor, kamuoyu ile paylaşıyoruz” diye konuştu. Basın İlan Kurumu Anadolu Gazeye Sahipleri Temsicisi ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan da Basın İlan Kurumu ve yerel basının demokrasiye katkıları konusunda ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.

“YEREL BASINI ÖNEMSİYORUM”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ziyaretten büyük memnunluk duyduğunu belirterek, basının demokrasilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. İyi örgütlenmiş ve bağımsız/tarafsız haber vermeyi başarmış basın kuruluşlarının, demokrasinin daha hızlı ve sağlıklı gelişmesine katkı sağladığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığına ilişkin çalışmaları ve basına verdikleri önemi şöyle anlattı:

“Elektrik dağıtım şirketleri, ülkemiz genelinde 40 milyonu aşkın aboneye hizmet veriyor. Bu abonelerin kesintisiz elektrik tedariki noktasında şirketlerimiz büyük bir sorumluluk üstlenmiş durumda. Bu sorumluluğa bir yenisini de biz ekledik ve elektrik dağıtım şirketlerinin tanıtım ve reklam faaliyetleri konusunda özellikle yerel basını desteklemelerini öngören düzenleme yaptık. Bütçelerinin belli bir oranını reklam ve tanıtıma ayırarak basınımızı destekliyorlar. Hemen hemen her toplantımızda elektrik dağıtım şirketlerimize bu konuda hatırlatmalarımızı yapıyoruz.”

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan’ın da yer aldığı ziyarette, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Genel Başkan Vekili Feridun Fazıl Özsoy, İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Adem Alemdar, TGK Koordinatörü ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı, Yönetim Kurulu üyeleri; Bilecik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergun, Kıbrıs Türk Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı Nazmi Pınar, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Aleattin Aslan, Gaziantep Basın Cemiyeti Derneği Başkanı Arif Kurt, Osmaniye Cebelibereket Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir, Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Gaziantep Basın Cemiyeti Başkan Vekili Murat Atay, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Veysel Er hazır bulundu.

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