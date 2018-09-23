Gazeteci Ümit Zehir'in organları 3 kişiye can oldu

ANTALYA, () - ANTALYA’da beyin kanaması sonucu götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Ümit Zehir'in (54) bağışlanan organları, 3 kişiye can oldu.

Antalya'da gazeteci Ümit Zehir, 19 Eylül tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Antalya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ümit Zehir'in, geçen cuma günü beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü ailesi, Zehir'in organlarını bağışlama kararı aldı. Zehir'in 2 böbreği Antalya ve Konya'da organ bekleyen 2 hastaya, karaciğeri ise Isparta'dan gelen bir hastaya başarıyla nakledildi.

Ümikt Zehir'in kardeşi Öcal Zehir, organ nakil koordinatörleri kendileriyle bağış hakkında konuştuklarında içleri burularak bağışı kabul ettiklerini belirterek, "Kendisi de bunu isterdi. Başka insanlara hayat vermesi açısından ailecek bu kararı benimsedik, kabul ettik" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Zehir'in cenazesi, dün toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.



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