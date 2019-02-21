Gazeteci Mahmut Sabah son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ’de dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren duayen gazeteci Mahmut Sabah (81), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Usta gazeteci Mahmut Sabah için Hulusi Akar Camii’nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, oda başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, Sabah'ın meslektaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Mahmut Sabah, Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Gülşen Sabah ile yakınları cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.



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