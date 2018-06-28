GAÜN’de 9 bin 550 öğrenci kep attı

GAZİANTEP Üniversitesi (GAÜN) bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan 9 bin 550 öğrenci düzenlenen törenle kep attı.

GAÜN stadında gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep milletvekilleri, Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Bayram Yılmazkaya, Sermet Atay, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Töreninin açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün kampüs alanı içerisindeki kütüphane projesinden çok etkilendiğini belirterek, şehre 24 saat hizmet verecek olan bu kütüphanenin çok önemli olduğunu ifade etti.

“ASLA VAZGEÇMEYİN”

Mezun olan gençlere tavsiyelerde bulunan Şimşek şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir gün. Çalıştınız, başardınız, mezun oldunuz ve yeni bir dönemin eşiğindesiniz. Sizinle gurur duyuyoruz çünkü ülkemizin sizin gibi yetişmiş gençlere ihtiyacı var. Dünya ve Türkiye çok büyük bir değişimden geçiyor. Bu değişim çok derinlemesine ve geleceğimizi etkileyecek büyük trendler var. Hepimizi etkileyecek ama sizler Gaziantep Üniversitesi gibi çok köklü, kadim, başarılı bir Üniversitede değerler eğitimi aldınız. Gerekli sosyal becerileri kazandınız ve bu değişime ayak uydurmanın ötesinde ülkemize çok büyük katkılar vereceksiniz. Her zaman için azimli olmak, çalışmak esastır, bu nedenle hiç vazgeçmeyin. Mezun oldunuz, zorlu bir maraton bitti ama yeni maratonlar başlıyor. İş ararken, çalışırken başarı için çok daha ısrarcı olun, asla vazgeçmeyin ve şunu unutmayın ki, bir kapı kapanırsa mutlaka onlarca, binlerce kapı açılır. Kendinize ve başkalarına güvenin. Duygusal zekânın en önemli bileşenlerinden bir tanesi güvendir. Asla kötümser olmayın çünkü kendinize olan güven, kararlılık, azim, inanç mutlaka başarıyı getirir. Empati yapmayı unutmayın, nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın kendinizi zaman zaman diğer arkadaşlarınızın, başkalarının yerine koyun çünkü empati yapmakta duygusal zekanın en önemli bileşenidir. Önümüzdeki dönemde bunu yaptığınız ölçüde hem kendinizle, hem toplumla, hem de çevrenizle daha barışık ve başarılı olabilirsiniz.”

“GAÜN’DEN MEZUN OLDUĞUNUZ İÇİN ONUR DUYUN”

Mezun olan öğrencilere seslenen Rektör Gür ise eğitimin hayat boyu öğrenmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Eğitim, hayat boyu öğrenmek demektir. Biz size etiği, ahlakı ve bilgiyi öğrenmenin yollarını öğrettik, gerisi size kalmıştır. Mezun olmakla kitaplar kapanmıyor tam tersine bundan sonra işiniz daha zor çünkü ayaklarınız üzerinde durmak zorundasınız. Bu aşamadan sonra paylaşmanın zenginliğini, bilgiyi birlikte öğrenmenin çeşitliliğini ve aynı zamanda yanınızda bulunanlara kendinizden fedakârlık ederek destek verme zamanıdır. Türkiye artık eğitime çok büyük yatırımlar yapıyor. Ülkemizde Üniversite sayısı 207 oluyor. Büyük yatırımlarla Ar-ge’ye, alt yapıya ve ekonominin temeli olan ileri düzey teknolojik ürünler üretmek için yeni insan kaynaklarına ihtiyacımız var. İşte biz üniversiteler olarak; 2023’e ve daha yüksek hedeflere giderken kaliteli, kalifiye ve niceliği yüksek meslek sahipleri yetiştirmek üzere üniversitelerimizi formatlıyoruz. Sizler bu formatlanmış eğitim sisteminden geleceğe katkı sağlayarak mezun oldunuz, donanımlısınız o yüzden Gaziantep Üniversitesi’nden mezun olduğunuz için onur duyun ve bu kimliğe lütfen hayatınız boyunca leke getirmeyin.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler ve diplomalarını verdi. Tören sonrası yapılacak Sunshine Band konseri, Adıyaman’da eğitim uçuşu yaparken meydana gelen uçak kazası nedeniyle iptal edilirken, tören mezunların kep atmasıyla son buldu.

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