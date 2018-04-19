Gabon'dan getirilen şüpheliler ilgili detaylar ortaya çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı operasyonla Afrika ülkesi Gabon'dan getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü mensubu 3 kişinin hakimlik sorgusu devam ediyor. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerden Adnan Demirönal'ın FETÖ'nün Gabon "ülke imamı", şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ'nün Gabon "ülke hadimi", şüpheli İbrahim Akbaş'ın ise FETÖ'nün Gabon'daki okulunda örgüt yöneticiliği yaptığı iddia edildi. Sevk yazısında FETÖ'nün 160 ülkede 400 okulunun olduğu, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin tespit edildiği ve tüm şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve “Uluslararası casusluk yapma" suçundan tutuklanmaları talep edildi.



“3 ŞÜPHELİNİN DE BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Osman Özpınar'ın FETÖ 'nün Gabon "ülke hadimi" olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu belirtildi. Şüphelinin, örgütün kendi jargonunda “Hicret" görevi kapsamında FETÖ'nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon'da bulunanan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı ifade edildi. Şüphelinin, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 24 bin TL para yatırdığı tespiti yer aldı. Şüpheli Özpınar'ın adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullandığı da belirtildi.



“FETÖ'NÜN TALİMATIYLA BANKASYA'YA 20 BİN TL YATIRDI"

Savcılık sevk yazısında, şüpheli İbrahim Akbaş'ın da, FETÖ'nün Gabon'daki yapılanmasında örgüt yöneticiliği yaptığı belirtildi. Şüpheli Akbaş'ın da Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesabında 20 bin TL arttırıma gittiğinin belirlendiği anlatıldı. Şüpheli Akbaş'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi.



“FETÖ'NÜN GABON ÜLKE İMAMI"

Şüpheli Adnan Demirönal'ın da FETÖ'nün sözde Gabon "ülke imamı" olarak görev yaptığı belirlendi. Sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı vurgulanarak, Bank Asya hesabında 35 bin TL'lik hesap arttırımına gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.



“FETÖ'NÜN 160 ÜLKEDE 400 OKULU VAR"

Örgütün eğitim işleyişiyle ilgili bilgilere verilen yazıda, "Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in seçkinci ve iktidar çevrelerine yakın olmaya dayanan düşünce ve felsefesine sadık kalmak kaydıyla, FETÖ'nün yer edinmek istediği farklı ülkelere uygun stratejiler benimseyerek öncelikle örgütün dışa açıldığı ilk alan olan Orta Asya'dan başlayıp kazandığı uluslararası deneyim kapsamında dünyanın yaklaşık 160 ülkesinde 400 adet okul, etüt merkezi, kültür merkezi, dil kursu ile çeşitli dernek ve şirketler kurarak, faaliyetlerini sürdürmektedir" denildi.

ABD'DE 135 OKUL 45 BİN ÖĞRENCİ…

Örgütün ABD'de 135 kadar charter okulunun mevcut olduğu ve bu okullarda yaklaşık 45 bin öğrenci bulunduğu belirtilen yazıda, bu ülkenin eyaletlerinde toplam 165 adet sivil toplum kuruluşunun da faaliyet gösterdiği ifade edildi.

“ASIL AMAÇ, ÜLKELERİN İSTİHBARİ BİLGİLERİNİ AKTARMAK…"

Sevk yazısında asıl amacın, ülkelerin istihbari bilgilerini iş yaptığı devletlere aktarmak olduğu belirtilen yazıda, "FETÖ, yurt dışındaki sözde eğitim kurumları vasıtasıyla oluşturduğu bu istismarcı algıyla faaliyette bulunduğu çoğu ülke yönetimlerinden destek görmüş, bu alanda rahatlıkla lobi oluşturmuştur. Özellikle ekonomik açıdan gelişmemiş olan Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri, Türki cumhuriyetler ve diğer ülkelerde örgütün asıl amacı, o ülkenin yönetiminde etkin olan iş adamları ile askeri, idari ve mülki yönetici konumundaki devlet yetkililerinin çocuklarına okullarda sözde eğitim vererek kendi örgütsel ve ideolojik görüşlerinin empoze edilmesidir" ifadelerine yer verildi.

“YURTDIŞINDA 4 BİN 167 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ… SORUŞTURMA BAŞLATILDI…"

Soruşturma dosyasına giren evraklara göre, FETÖ'nün 110 yabancı ülkede amaçları doğrultusunda dış yapılanmasını gerçekleştirdiği, örgüt bünyesinde örgütsel faaliyet yürüten, aralarında Gabon'dan getirilen şüphelilerin de yer aldığı 4 bin 167 şüphelinin isimlerinin bulunduğu tespit edilmiş olup, tüm şüpheliler soruşturma kapsamına alınmıştır."