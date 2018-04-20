Gabon'dan getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Ümit TÜRK / İSTANBUL - Afrika ülkesi Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen FETÖ şüphelisi 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Gabon'dan MİT operasyonuyla getirilen Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'Uluslararası casusluk yapma' suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.