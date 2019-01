Fuat Oktay: Milli otomobilin hibrit ve elektrikli olmasını istiyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugün banttan çıkarılan Toyota Corolla Hibrit'in tanıtımında milli otomobilin hibrit ve elektrikli olmasını istediklerini söyledi. Oktay, "Petrol ve türevleri hızla güvenebilirliklerini yitirmektedir. Milli otomobil markamızda da önceliğin hibrit ve elektrikli araçlara verilmesini istiyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Toyota'nın Sakarya Arifiye Fabrikası'ndaki araç tanıtım programına katıldı. Oktay, burada Toyota'nın yeni ürettiği ve 150 ülkeye ihraç edilecek olan "Corolla Hibrit" modelinin banttan çıkışını yaptı. Hibrit aracı ilk test eden isim olan Oktay, otomobille fabrikada tur attı. Oktay'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo eşlik etti. Toyota Hibrit Banttan Çıkış Töreni'nde bulunan katılımcılar, Oktay'ın test sürüşünü ekrana yansıtılan canlı yayında izledi. Toyota ve hükümet yetkililerinin de bulunduğu heyet, daha sonra tören alanına geçti.'ÖNCELİK HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA VERİLMELİ'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli otomobilin hibrit ve elektrikli olmasını istediklerini belirterek, "Hibrit Toyota Corolla modelinin hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın en çok satan ikinci markası olan Toyota ülkemiz otomobil ihracatında da ikinci durumdadır. Toyota Corolla modeli ise dünyanın en çok satan modeli olarak ülkemizin gururudur. Hibrit modelinin ülkemizde üretilmesiyle bu alanda da önemli sıçrama olacağına yürekten inanıyoruz. Refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte otomobil talebi doğal olarak artıyor. 2002'de bin kişiye düşen otomobil sayısı 130'dan 283'e ulaştı. Her 3, 4 kişiye bir aracın düştüğü ülkemizde akaryakıtın artması tabidir. Petrol ve türevleri hızla güvenebilirliklerini yitirmektedir. Türkiye olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için her iki alanda da mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Milli otomobil markamızda da önceliğin hibrit ve elektrikli araçlara verilmesini her fırsatta ifade ediyoruz. Hibrit, elektrikli otomobilde yatırım yapan mevcut firmalarımızı destekliyoruz" dedi.Sözlerini "Kapalı mekanlarda sigaranın insanlara verdiği zarar neyse, açık alanda dizel otomobilin insan sağlığına verdiği zararın aşağı yukarı aynı olduğu belirlendi" diyerek, sürdüren Oktay, "Avrupa'daki son 30 yılın eğilimlerine baktığınızda dizel kullanımı yüzde 55'lerden yüzde 30'lara gerilemiş durumda. Türkiye kullandığı akaryakıtın tamamının yakınını ithal eden bir ülke olarak yakından takip etmek durumdadır" diye konuştu.'YÜZDE 50'Yİ AŞAN VERGİ İNDİRİMİ'Hibrit araç üretimi yapan firmalara yüzde 50'yi aşan vergi indirimi getirdiklerini belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapan ülkemiz otomobil sektörünü de göz ardı edemez. 2016 yılında üretime başlanan SUV modelinin ardından Corolla'nın hibrit modelinin ülkemizde üretilmesinden memnuniyet duymaktayız. Hibrit otomobillere çok ciddi vergi avantajları sağlamalıyız. Yüzde 50'ye varan tasarrufuyla sağlayan araçlar için yüzde 50'yi aşan vergi indirimleri getirdik. Ülkemiz hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasında. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek rakamları yükseltmek kararındayız. Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen Corolla'nın ülkemiz ve tüm dünyaya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar ülkemize 2 buçuk milyar yatırım yapan Toyota ile önümüzdeki dönemlerde daha iyi işbirliklerine sahip olacağımıza inanıyoruz. Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm kolaylıklar sağlanmıştır ve sağlanmaya devam edilmektedir. Türkiye'ye yatırım yapmaya çalışan firmalara yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz."Türkiye'nin ihracatını son yıllarda 36 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkardığını belirten Oktay, 2012 ile 2017 yılları arasında Türkiye'nin 5.8 oranında büyüdüğünü kaydetti. Oktay şöyle dedi: "Uluslararası şirketleri, kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak alt yapıyı oluşturduk. Bugün yurtdışındaki Türk yatırımları 38 milyar doları bulmuştur. Müteahhitlerimizin 123 ülkede üstlendiği projeler 379 milyar dolara ulaşmıştır. İş adamlarımız dünyanın dört bir tarafında başarıyla ülkemizi temsil etmektedir. İşte bu sayede ihracatımız 36 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 168 milyar doların üzerine çıktı. Büyüme oranları 1999-2000 yılları arasında yılda yüzde biri dahi bulmadığını hatırlarız. 2002'den 2017'ye kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılda tüm olumsuzluklara rağmen ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Bir basamak daha yükseltip onikinciliğe hep birlikte çıkacağız. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için pek çok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 2002-2018 döneminde 284 milyarın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirildi. Demokrasimize sahip çıktıkça, Türkiye büyük kalkınma ve büyüme mücadelesinde hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. 15 Temmuz'da silahla darbe yaparak elde edemeyenlere hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Türkiye birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, birilerinin hayalini kurduğu gibi bölge ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır. Siyasi, diplomatik, askeri tüm kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Daha çok büyüyerek herkesi şaşırtacağız inşallah. Bu mücadeleyi mutlaka zafere ulaştıracağız. Burada yapılan yatırımın ve getirilen teknolojinin anlamını iyi biliyoruz. Toyota'nın bu yatırımla ülkemizi geleceğin Dünya'sına hazırladığını biliyoruz."YENİ MODELLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİLDİToyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Dr. Van Zyl, yeni modelin tanıtımını yaparken yeni nesil araçlarda hibrit satışlarını 2020 yılına kadar yüzde 50 seviyesine getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 1994 yılında ilk Türk yapımı 7’nci nesil Corolla ile üretime başladı. Bugün burada, 12’nci nesil yeni Corolla Sedan ile bu fabrikada bir yeni bir modelin daha lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz. Corolla Sedan ilk kez hibrit olarak sunuluyor ve hibrit otomobiller Avrupa ve küresel stratejimizin merkezinde yer alıyor. Toyota C-HR modelimizin yanı sıra Corolla Sedan modelimizin de 2020 yılına kadar hibrit satışlarının yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz. Bu yeni modelin hibrit teknolojimize daha fazla Türk müşteri çekeceğine inanıyoruz. Türkiye pazarında hibrit teknolojisinin geliştirilmesine yardımcı olma konusundaki ileri görüşlerinden dolayı Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’a olan saygımı ifade etmek için bu fırsatı değerlendirmeme izin verin. Çevresel sorunları aşmak tüm ülkeler için kritik öneme sahiptir ve hibrit teknolojisini desteklemenin önümüzdeki yıllarda otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecini hızlandırma noktasında önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’de üretime başladığı günden bu yana 2,4 milyondan fazla otomobil üretildi ve Türkiye’deki üretim operasyonlarımıza 1,8 milyar Euro'dan fazla yatırım yaptık. Corolla'nın üretimi 230 milyon Euro'luk bir yatırımı temsil ediyor" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bakanlar ve Toyota yetkilileri konuşmaların ardından sahnede bulunan yeni model önünde fotoğraf çekildi. Program, heyetin fabrika turu ile son buldu.FOTOĞRAFLI