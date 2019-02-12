Fren yerine gaza bastı yeşil alana düştü 

BEYLİKDÜZÜ'nde ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü fren yerine gaza basınca çitleri aşarak otluk alana düştü.Kaza öğle saatlerinde Beylikdüzü Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü fren yerine gaza bastı. Otopark kenarında bulunan demir çitleri aşan minibüs otopark kenarındaki yeşillik alana düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün daha fazla aşağı kaymasını önlemek için itfaiye ekipleri iple minibüsü otopark zemininde bulunan demirlere bağladı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla minibüs düştüğü alandan çıkarıldı. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken minibüste maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAFLI)