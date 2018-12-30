Fotoğraflar//Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB eski Başkanı Sözen'e 'grev' yanıtı

Fotoğraflar//Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB eski Başkanı Sözen'e 'grev' yanıtı

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