Fotoğraflar//Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama

Fotoğraflar//Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama

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