Fotoğraflar//Bakan Soylu: Barajı aşamayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırıldı

Fotoğraflar//Bakan Soylu: Barajı aşamayacağı net görülen bir siyasi parti CHP tarafından baraj aştırıldı

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