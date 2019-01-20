Fotoğraflar// Yıldırım: ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacak

Fotoğraflar// Yıldırım: ALS hastalığı gibi tedavisi henüz bulunamayan hastalıklar için Meclis'te komisyon kurulacak

YORUM EKLE
Gönder