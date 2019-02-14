Fotoğraflar // Yeşilyurt Apartmanının çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye getirildi

Fotoğraflar // Yeşilyurt Apartmanının çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye getirildi

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