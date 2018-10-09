Fotoğraflar// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde CHP'li Sezgin Tanrıkulu açıklama yaptı

Fotoğraflar// Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde CHP'li Sezgin Tanrıkulu açıklama yaptı

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