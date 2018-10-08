Fotoğraflar// Nobel Ödüllü aktivist Karman, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde eyleme katıldı

Fotoğraflar// Nobel Ödüllü aktivist Karman, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde eyleme katıldı

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