Fotoğraflar// Müjdat Gezen, 2. Abdülhamid'in torununa hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

Fotoğraflar// Müjdat Gezen, 2. Abdülhamid'in torununa hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

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