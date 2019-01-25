/fotoğraflar// Enerji Bakanı Fatih Dönmez, temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katıldı

/fotoğraflar// Enerji Bakanı Fatih Dönmez, temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katıldı

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