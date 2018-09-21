Fotoğraflar Ek 2// İstanbul semalarında Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu

Fotoğraflar Ek 2// İstanbul semalarında Türk Yıldızları, THY uçağı ve F-16 birlikte uçtu

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