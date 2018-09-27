Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni havalimanı 225 bin kişiye istihdam yaratacak

Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni havalimanı 225 bin kişiye istihdam yaratacak

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