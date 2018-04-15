Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

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