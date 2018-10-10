Fotoğraflar / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Ganim’i kabul etti

Fotoğraflar / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Ganim’i kabul etti

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