/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş adamlarımız 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer 

/fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş adamlarımız 'OHAL'in kalkması gerekiyor' diyorsa bu bizi üzer 

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