Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın Doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız

Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın Doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız

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