Fotoğraflar // CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit ettik

Fotoğraflar // CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: 19 bin 502 yığma taşıma seçmen tespit ettik

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