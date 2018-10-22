Fotoğraf//Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı; 2'si ağır 11 yaralı (2)

Fotoğraf//Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı; 2'si ağır 11 yaralı (2)

YORUM EKLE
Gönder