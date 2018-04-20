FOTOĞRAF//Erdoğan: Bu koltuğun hırslısı konumunda olsak 1,5 yıl daha devam edebilirdik

FOTOĞRAF//Erdoğan: Bu koltuğun hırslısı konumunda olsak 1,5 yıl daha devam edebilirdik

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