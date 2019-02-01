/fotoğraf// THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başladı... Bugün 35 TIR malzeme taşınacak (1)

/fotoğraf// THY, İstanbul Havalimanı'na taşınmaya başladı... Bugün 35 TIR malzeme taşınacak (1)

YORUM EKLE
Gönder