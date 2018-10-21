Fotoğraf// Erdoğan: Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum

Fotoğraf// Erdoğan: Cemal Kaşıkçı konusuyla ilgili açıklamalarımı Salı günü grup toplantısında yapıyorum

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