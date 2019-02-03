Fotoğraf Ek//Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Fotoğraf Ek//Erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti

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