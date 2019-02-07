Fotoğraf Ek//Bağcılar'da elektrik panosu yangını: Dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf Ek//Bağcılar'da elektrik panosu yangını: Dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

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