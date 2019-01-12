Alper KORKMAZ-İSTANBUL -FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Florya'da iki tren çarpıştı (1)
Alper KORKMAZ-İSTANBUL -FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alper KORKMAZ-İSTANBUL -FLORYA'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında deneme seferi yapan iki tren çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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