: TSK : Ağrı Doğubeyazıt ve Hatay Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
: TSK : Ağrı Doğubeyazıt ve Hatay Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
: TSK : Ağrı Doğubeyazıt ve Hatay Amanos bölgelerinde, 15-16 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.