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  Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında adli kontrol kararı konulan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.    

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Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında adli kontrol kararı konulan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.  
 

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