: Meteoroloji: Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor
: Meteoroloji: Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor
: Meteoroloji: Marmara'da sağanak ve gök gürültülü yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor