Fırtınanın etkili olmadığı Fethiye'de turistlerin deniz keyfi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen 'tropik fırtına', etkili olmadı. Ekim ayının ilk gününde güneşli havayı gören yerli- yabancı turistler, sahile koşup, denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'tropik fırtına' uyarısı nedeniyle Fethiye ilçesi ve Ölüdeniz Mahallesi'nde tedbirler alındı. Ölüdeniz ve çevresinde beklenen fırtına etkili olmadı. Ekim ayının ilk gününde güneşi gören yerli- yabancı turistler ise soluğu plajlarda aldı. Bazı kişiler, denize girerken, bazıları da güneşlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Fethiye ve Ölüdeniz'de hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 27 derece olarak ölçüldü. Ölüdeniz'de, sahile yakın yerlerde denizin rengi turkuaza dönüşünce turistler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Ölüdeniz Tabiat Parkı Plaj Sorumlusu Kadir Kökçü, 2 gündür 'tropik fırtına' haberleri nedeniyle turistlerin konakladıkları otellerden çıkmadıklarını; ancak bugün güneşi görünce soluğu plajda ve denizde aldıklarını söyledi.

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