Fırtına yok ama yağışa karşı önlemler sürüyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, tropik fırtınanın yön değiştirmesine rağmen, şiddetli yağış ihtimaline karşı, hazırlıklı olduklarını belirtti. Şu anda Çeşme ve Seferihisar arasının yağış aldığını, diğer bölgelerin sakin olduğunu aktaran Gökçe, deniz ve kara ulaşımında da herhangi bir sorunun yaşanmadığını açıkladı.

Ege Denizi'ni etkilemesi beklenen tropik fırtına, rotasını değiştirdi. Beklenen kasırga olmasa da İzmir Büyükşehir Belediyesi, şiddetli yağış ihtimaline karşı, tedbiri elden bırakmadı. Fırtına riski nedeniyle kamera ve uydu görüntülerinin analiz edildiği İzmir Ulaşım Merkezi'nde (İZUM) gelişmeleri yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Çeşme ve Seferihisar arasında yağışların sürdüğünü, bu bölgeler dışında ciddi anlamda bir yağışın olmadığını bildirdi. Şehir içindeki deniz ve kara ulaşımında herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığını da vurgulayan Gökçe, sadece tedbir amacıyla Güzelbahçe'de vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Gökçe, "Şu an için önemli yağış alan bir bölge yok. Şehir içerisindeki ulaşımda bir aksama yaşanmıyor. İZDENİZ, Güzelbahçe hariç vapur seferlerini durdurmadı. Güzelbahçe'de de tedbir amaçlı vapur seferleri iptal edildi" dedi.

Metro, tramvay, otobüs ulaşımında herhangi bir aksamanın yaşanmadığını aktaran Buğra Gökçe, "Önemli bir su baskını ihbarı da almadık. Ancak olağanüstü bir durum yaşanmaması için önlem amacıyla ekiplerimizi sahada tutuyoruz. Fırtına yönünü değiştirse de her şeye rağmen gelişmeleri izliyoruz. Ekiplerimiz görevde. Vatandaşlar da uyarılarımızı dikkate alarak çok fazla dışarı çıkmadı" diye konuştu.



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