Fırtına ve yağmur Bodrumlulara zor anlar yaşattı

BODRUM'da zaman zaman fırtınaya dönüşen kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Bodrum'da gece yarısından itibaren kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Gün içinde rüzgar, zaman zaman 62 ila 74 kilometre hıza kadar çıkarak fırtınaya dönüştü. Fırtınayla birlikte yağan yağmur sırasında sokakta bulunanlar ve okuldan çocuklarını almaya gidenler zor anlar yaşadı. Bazı veliler yürümekte ve şemsiyelerini tutmakta güçlük çekti. Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında yapılan feribot seferleri iptal edilirken, deniz trafiği de durdu.

Güney yönlü esen rüzgarlarla oluşan fırtına nedeniyle Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yahşi, Akyarlar ve Turgutreis sahillerinde dev dalgalar oluştu. Sahildeki ev ve işletmelerin duvarlarına çarpan dalgalar, metrelerce yükseldi. Kumbahçe açıklarında bağlı olan bir lastik bot battı. Sahil kesimindeki duvarlara çarpan dalgalarla birlikte uçan yosun parçaları ise 'Barlar Sokağı' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ne kadar ulaştı. Esnaf gün boyu fırtınayla birlikte karaya vuran yosunları temizledi. Fırtına ve yağmur nedeniyle zaman zaman ilçedeki sokaklar tamamen boşaldı. Yağmur yerini kısa süreli doluya da bıraktı.

Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da hayatı olumsuz yönde etkileyen rüzgarlı ve yağmurlu havanın 12 Ocak Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.



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