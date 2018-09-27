Fırtına, Gökçeada'ya ulaşımı 3 gündür aksatıyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, kuvvetli poyraz nedeniyle iptal edildi. Gökçeada'ya 3 gündür poyraz yüzünden feribot seferi yapılamıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, Gökçeada'ya deniz ulaşımının 3 gündür aksamasına neden oluyor. Salı günü birçok seferin fırtına nedeniyle yapılamadığı Gökçeada- Kabatepe hattında, dün de tüm seferler iptal edilmişti. Gestaş tarafından bu hatta bugün de tüm seferlerin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Gestaş firması yetkilileri, Güney Marmara hattında ise Erdek'ten saat 11.00 seferinin hava koşulları yüzünden yapılamayacağını bildirdi. Çanakkale boğaz hattındaki feribot seferleri ise yapılabiliyor.



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