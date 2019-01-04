Fırtına Antalya'da hasara yol açtı

ANTALYA'nın Kemer, Akseki, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gece boyunca yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü.Kemer ilçesinde gece boyunca etkili olan fırtına Kuzdere, Aslanbucak, Yeni ve Merkez mahallelerinde maddi hasara yol açtı. Çok sayıda ağaç fırtına yüzünden kökünden söküldü. İlçedeki trafik tabelaları, aydınlatma direkleri de yola devrildi. Kemer Hükümet Konağı önünde bir ağacın yola devrilmesi nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Kemer Devlet Hastanesi bahçesinde ise 2 ağaç devrildi.Kemer Küçük Sanayi Sitesi'nde 5 iş yerinin alüminyum tavanları parçalandı. Sanayide bulunan bir araçta ise çatılardan düşen parçalardan dolayı maddi hasar oluştu. Ayrıca yola devrilen ağaçlar nedeniyle 3 araçta maddi hasar oluştu. Beycik Mahallesi'ne ise fırtına nedeniyle hatlardaki arıza nedeniyle sabah saatlerine kadar elektrik kesintisi yaşandı. Devrilen direk ve tabelalar belediye ekiplerince kaldırıldı.5 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜKemer Sınırlı Sorumlu Kemer Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın, fırtına nedeniyle 5 iş yerinin zarar gördüğünü kaydetti. Hasarın özellikle çatıların uçması nedeniyle oluştuğunu anlatan Akın, "Esnafımız mağdur" dedi.'YARDIM TALEP EDİYORUZ'Fırtınadan iş yeri zarar gören İsmail Tankulu ise "Dükkan doğal afetten dolayı kullanılamaz halde. Şu an çok mağduruz. Mağduriyetin giderilmesi için bir şekilde yardım talep ediyoruz" diye konuştu.ALANYA'DA PLAJLAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜAlanya ilçesinde ise yağış ve fırtınanın ardından oluşan dalgaların sürüklediği çöpler kıyıya vurdu. Plajı, plastik şişe, naylon, araç lastiği, odun, ağaç parçaları, kola, gazoz şişesi, buzdolabı gibi atıklar kapladı. Yürüyüş için sahile gelen çevre sakinleri atıklardan rahatsız olurken, bazı turistler de görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.'ODUNLAR SAHİLE VURDU'Dalgaların kıyıya vurduğu odunları ailesiyle toplayan Mehmet Özsoy, "Odunları toplayıp kışın yakacak olarak kullanıyoruz. Hemen hemen her yıl bu manzara oluşuyor. Bu yıl ilk kez odun toplamaya geldik. 2 ton kadar odun çıktı. Bir kış boyunca bu odunları kullanıp ihtiyacımızı karşılayacağız" dedi.AKSEKİ'DE EVİN ÇATISI UÇTUAkseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde de şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle Selahattin Yıldırım'a ait iki katlı evin çatısı uçtu. Uçan çatının başka bir binanın duvarına da zarar verdiği görüldü. Bazı binalarda kalorifer dairelerini su basması sonucu çalışma başlatıldı.İŞ YERİNİN ÇATISI UÇTUManavgat ilçesinde de fırtına bazı işyerlerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle Manavgat Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran sac levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sac levhaları kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

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