Fırsatçıları protesto için 200 kilo ekmek arası hamsi dağıttı

ANKARA'da, döviz kurundaki artışı bahane ederek sattıkları ürünlerin fiyatlarına zam yapan fırsatçıları protesto eden balıkçı Saffet Aytaç, vatandaşlara ücretsiz 200 kilo ekmek arası hamsi dağıttı.

Etimesgut'ta balıkçılık yapan Saffet Aytaç, 'Fırsatçılara inat hamsi bedava' ismini verdiği etkinlikte, döviz kurundaki artışı bahane ederek sattıkları ürünlerin fiyatlarına zam yapan fırsatçılara tepki gösterdi. Aytaç, fırsatçıları protesto için 200 kilo hamsi pişirerek ekmek arasında yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz dağıttı.

'FIRSATÇILARA ARTIK BİR SON DEMEK İSTİYORUZ'

İlçede 10 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen Saffet Aytaç, "Buradaki ilk amacımız, balık fiyatlarının düşük olması ve balık çeşitlerinin çok olmasıyla da beraber vatandaşlarımızın balık yemelerine vesile olmak. İkinci amacımız da son zamanlarda doların yükselmesiyle de ürünlerine fahiş fiyat uygulayan büyük firmalarımızın, tedarikçilerin ve komisyoncuların fiyatlarını indirmesini ve piyasalarda bir hareketlilik olmasını sağlamak'' dedi.

Büyük firmalara bir örnek olması için bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Aytaç, ''Herkesin fiyatlarını indirmeye başlaması ve ekonomimizin biraz daha ileriye doğru gitmesi amacıyla bunu yaptık. Artık fırsatçılık bitsin istiyoruz" diye konuştu.



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