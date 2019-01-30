Finansevim'den 90 milyon liralık yatırım

Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemi Finansevim’e yatırım yapan Hakan Eryiğit, geçen yıl yapmış oldukları 10 milyon liralık yatırımın ardından, 90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerini, protokole bağladıklarını ifade etti.

Finansevim'den yapılan açıklamada, sektörün deneyimli isimleri olarak bilinen Emre Özkaya ve Serdar Kolo ile birlikte Finansevim Markasıyla ülke ekonomisine yatırımlarıyla katkı sağlayan Hakan Eryiğit'in, 2018 yılında yapmış oldukları 10 Milyon liralık yatırımın ardından, toplam 21 şubeye ulaştıkları, kuruluş döneminde verdikleri yatırım sözünün ise yüzde 10'luk kısmını gerçekleştirdiklerine dair ifadeler yer aldı.

Faizsiz finans sistemlerine çok yoğun ilgi olduğuna değinen yatırımcı Hakan Eryiğit, "Bu ilgiye kayıtsız kalamazdık kuruluşta vermiş olduğumuz yatırım sözünü yerine getirerek, 90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerimizi, protokole bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ FAİZSİZ FİNANS SİSTEMLERİ"

2019 yılında ekonominin lokomotifinin faizsiz finans sistemleri olacağını ifade eden Hakan Eryiğit, 2017 yılında girişimci olarak dahil oldukları sisteme desteklerini arttırmak istediklerini söyledi.

Eryiğit, "Son günlerde yapılan açıklamalara baktığımızda, tüm oklar faizsiz finans sistemini gösteriyor. Faizlerin yüksek oluşu, orta ve alt gelir grubuna göre yapılandırılmaların yapması gerektiği vurgusu ve özellikle inşaat sektörünün rahat nefes alması için bunun gerekliliğinin hem inşaat dernekleri hem çevre ve şehircilik bakanlığımız tarafından dile getirilmesi bu sistemimizin ekonomimiz için önemini vurgulamaktadır. Öyle görünüyor ki 2019 yılında ekonomimizin lokomotifi, bel kemiği faizsiz finans sistemlerimiz olacak" diye konuştu.

İNSANLAR FAİZE BULAŞMADAN İHTİYAÇLARINA SAHİP OLMAK İSTİYOR

90 milyon liralık kuruluş sonrası taahhütlerini, protokole bağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eryiğit, sözlerine şöyle devam etti:

" Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman Sistemleri’nin geleceğine yönelik planlamaları ele alarak, gerek teknik gerekse öz kaynak yeterliliği için tüm hazırlıkları planladık. Geride bıraktığımız 1 sene içerisinde gördük ki faizsiz finans sistemlerine çok yoğun ilgi var. İnsanlarımız faize bulaşmadan ihtiyaçlarına sahip olmak istiyor. 1 yılda 21 şubeye ulaşmamız bunun en açık göstergesidir. Bizde bu ilgiye kayıtsız kalamazdık kuruluşta vermiş olduğumuz yatırım sözü yerine getirdik. 2019 yılında faizlerin dizginlenmesindeki en büyük rolü faizsiz finans sistemleri oynayacaktır. Hükümetimiz faizi düşürmenin tetiğine bastı bizde yatırımcı olarak elimizden geleni yapacağız."