Fikret Orman, Batman'da Nasıroğlu'nu anma paneline katıldı

BATMAN Üniversitesi'nde 'Bir Memleket Sevdalısı Necat Nasıroğlu' konulu anma paneli, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Necat Nasıroğlu, ölüm yıl dönümünde Batman'da düzenlenen çeşitli programlarla anıldı. Nasıroğlu'nu anma nedeniyle Batman Üniversitesi'nce 'Bir Memleket Sevdalısı Necat Nasıroğlu’ paneline Vali Hulisi Şahin, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ve çok sayıda davetli katıldı.

'BOLU'NUN İZZET BAYSAL'I VARSA, BATMAN’IN DA NECAT NASIROĞLU’SU VAR'

Panelde konuşan Vali Hulusi Şahin, iş insanı merhum Necat Nasıroğlu’nun ektiği girişimcilik ruhunun Batman’da yaşadığını belirterek, "Bolu’nun nasıl bir İzzet Baysal’ı varsa Batman’ın da Necat Nasıroğlu’su var. Onun sayesinde yatırımlar burada boy göstermiş. Onu tanımadım ama onu tanıyor gibiyim. Ektiği tohumların yeşerdiğini görüyorum. Bu şehrin pozitif yanı var. Diğer illeri göz önünde bulundurduğunuzda Batman çok farklı bir kategoride. Yatırımcılara arsa yetiştiremiyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde 37 parseli daha paylaşacağız. Her şeyden önce burada rahmetli Nasıroğlu'nun ektiği müteşebbis ruhu var. Bu şehirde 20 bini kişi ekmek kazanıyor. 7 yıl önce bunlar yoktu. Bu yatırımın gerçekleşmesinde başta merhum Nasıroğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

'NAZİK VE SAYGILIYDI'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise panelde iş insanı merhum Necat Nasıroğlu ile yaşadığı anılarla anlattı. Başkan Orman, "Hacı Reşat Nasıroğlu Amca'yı da kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah Necat Amca'yı da, Reşat Amca'ya da gani gani rahmet eylesin. Necat Amca'yı beraber yaşadığımız bazı anılarla anmak istiyorum. 12-13 yaşındaydım, Işık Lisesi'ni birlikte okuduğum Muzaffer Nasıroğlu'nun bana gösterdiği fotoğraftan Necat Amca'yı tanıdım. Traktörün başında bir tarafta Muzaffer, diğer yanında ise Ferhat vardı. Aslında o fotoğraf çok şey ifade ediyordu. Her şeyden önce Necat Amca çok nazik ve saygılıydı. Bana 'Fikret Bey' derdi. Yağcılıktan hiç hoşlanmazdı. Bugün aramızda olsa belki bu ortamdan rahatsız olurdu. Kazanç elde edin, mücadele edin diye nasihat ederdi bize" diye konuştu.

Panelde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da Nasıroğlu'nun Batman Üniversitesine önemli katkılar yaptığını kaydetti.



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